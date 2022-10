As inscrições de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratar 1.266 recenseadores em 69 municípios de Mato Grosso para a coleta do Censo Demográfico 2022 vão até sexta-feira (14-10). São 302 vagas em Cuiabá e 151 oportunidades em Várzea Grande.

Não há taxa de inscrição nem haverá prova, pois a seleção é feita por análise de currículos. A exigência é de ensino fundamental completo. As inscrições podem ser realizadas

presencialmente ou pela internet, por meio do formulário, no link: https://tinyurl.com/47p6epcp.

Para as vagas em Cuiabá e em Várzea Grande, os interessados podem comparecer, presencialmente, das 8h às 17h, na agência do IBGE na praça Bispo Dom José (rua Coronel Peixoto, 17 – Bandeirantes) para fazer a inscrição.

Quem quiser trabalhar em Cuiabá também pode se inscrever no posto de coleta da rua 13 de Junho, 1.372. Para atuar em Várzea Grande, basta ir ao CRAS Cristo Rei (rua Professora Isabel Pinto, 258). Os locais não funcionam aos sábados, domingos e feriados.

Há ainda 128 vagas em Rondonópolis, 89 em Sinop, 54 em Sorriso, 40 em Tangará da Serra, 36 em Primavera do Leste, 34 em Lucas do Rio Verde, 32 em Alta Floresta, 22 em Pontes e Lacerda, 19 em Juara, 19 em Paranatinga, entre outros municípios (veja tabela abaixo com os locais presenciais de inscrição).

O recenseador é o responsável por entrevistar os moradores para a coleta dos dados do Censo. Ele é remunerado por produtividade, de acordo com o número de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário e o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra).

Além dos auxílios treinamento e locomoção, o recenseador tem direito a salário família (para quem tem filhos até 14 anos), férias proporcionais e gratificação natalina proporcional.

A jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais. Um simulador está disponível no site do Censo 2022 (https://censo2022.ibge.gov.br/trabalhe-nocenso/estimativa-de-remuneracao.html) para calcular a remuneração do recenseador, de acordo com os domicílios visitados e os questionários aplicados.

Os recenseadores do Censo começaram a visitar todos os domicílios de Mato Grosso em 1º de agosto. Os funcionários que serão contratados nesse PSS complementar, entretanto, ainda passarão por treinamento antes de ir a campo. O resultado final do processo seletivo sairá no dia 21 de outubro. A previsão é que a coleta acabe em dezembro.

Confira vagas: