Uma caminhonete Hillux acabou capotando na manhã desta segunda-feira (10), em uma estrada próximo à comunidade Trevo Ouro Verde. De acordo com a Guarda Municipal de Trânsito, que registrou a ocorrência, o condutor estava sozinho no veículo e saiu ileso, apenas com algumas escoriações.

Ele relatou que estava trafegando pela estrada quando, devido à poeira, foi desviar de outro veículo que vinha em sentido oposto, perdeu o controle direcional e capotou. Por sorte, os danos foram apenas materiais.