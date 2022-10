A Gerência de Criminalística de Sorriso foi acionada para as perícias de caracterização e dimensão dos danos

A Gerência de Criminalística da Politec de Sorriso (397 quilômetros de Cuiabá) foi acionada para as perícias de caracterização e dimensão dos danos e levantamento dos materiais consumidos pelo incêndio, em um dos galpões de uma empresa de armazenamento de grãos e de defensivos agrícolas, localizada no município, ocorrido neste sábado (08.10).

Um perito da Gerência Regional de Criminalística da Politec de Sinop foi deslocado até o município para acompanhar a investigação das causas do incêndio.

No armazém do galpão, que foi totalmente consumido pelo fogo, os peritos constataram a existência de diversos tipos de defensivos agrícolas queimados, que apresentavam faixa amarela e azul, considerados moderadamente tóxicos e pouco tóxicos, como carbendazim, atrazina, glifosato e fertilizante mineral misto.

Uma equipe da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) e do Núcleo Integrado de Fiscalização do município de Sorriso esteve no local e constatou que o incêndio apresentava risco de contaminação ambiental no entorno da empresa, em decorrência do escoamento do material tóxico no meio ambiente.

Uma empresa especializada em gerenciamento de crises e atendimento a emergências, envolvendo acidentes com produtos químicos e poluentes, foi acionada para os procedimentos de descarte e limpeza destes materiais.