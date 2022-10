Um ladrão armado aterrorizou clientes de uma lotérica no Bairro Jardim Leblon, na manhã de segunda-feira (10), em Cuiabá. A ação foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o homem de blusa amarela, máscara no rosto e boné, chegando a pé na lotérica.

Logo na entrada, levando uma mão à cintura e empurrando com a outra um cliente que estava com o braço escorado na parede, o ladrão anuncia o assalto. Em outra imagem é possível ver que o ladrão empurrou o cliente sobre outros que estavam enfileirados, aguardando a sua vez.

Pelas imagens é possível ver que o homem age com violência e chega a pedir que uma das vítimas se ajoelhe diante dele. O homem recolhe o dinheiro e objetos pessoais das vítimas e foge a pé. Em entrevista ao programa SBT Comunidade, uma das vítimas falou sobre os momentos de tensão.

“Você trabalha o dia inteiro para conquistar o seu dinheirinho e chega um vagabundo desse aí e mete o revólver na sua cara e chama você de vagabundo e manda você ajoelhar na frente dele”, afirmou.