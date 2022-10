Familiares disseram que uma criança brincava com um isqueiro próximo de um colchão. Na tentativa de inibir o fogo, moradores acabaram derrubando roupas e agravando o sinistro

Uma residência localizada no bairro Veneza, em Lucas do Rio Verde, foi destruída por um incêndio na tarde desta terça-feira (11). O Corpo de Bombeiros foi acionado e efetuou o combate e controle das chamas.

De acordo com o tenente Emanuel, comandante interino da 13ª CIBM, quando os militares chegaram à residência o fogo já havia se espalhado. A ação de controle e extinção das chamas durou cerca de 40 minutos.

“Um dos fatores para ter se espalhado é devido a grande carga de incêndio neste local, várias roupas, colchões e também a estrutura dessa casa ser de madeira”, explicou o oficial.

De imediato os militares fizeram o isolamento do local, armaram as linhas de combate a incêndio, conseguindo debelar as chamas.

Origem do fogo

Ao conversar com os moradores, os militares do Corpo de Bombeiros tomaram conhecimento de que uma criança estava brincando com um isqueiro debaixo de colchão. Ao verificar o colchão, os moradores perceberam que o colchão estava pegando fogo.

“Levaram um susto e várias roupas caíram sobre este colchão, aumentando assim a carga de incêndio e que ele se espalhasse rapidamente pela casa”, acrescentou o tenente.

Nenhum morador ou militar se feriram durante os trabalhos de combate do sinistro.

Foto: João Ricardo/CenárioMT

Foto: João Ricardo/CenárioMT