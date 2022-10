Um homem foi morto com um tiro no rosto possivelmente na madrugada desta quarta-feira, dia 12, feriado do dia das crianças, no município de Juína, ao Noroeste de Mato Grosso. O crime aconteceu no meio da Rua São José no bairro São José Operário.

O samu foi chamado e constatou o óbito do rapaz. A vítima, que aparenta ter aproximadamente 30 anos não portava nenhum documento pessoal e não foi reconhecido por moradores do bairro. A Polícia Militar foi chamada por volta das 5h50 e isolou o local do crime para os trabalhos da Perícia Oficial e Identificação Técnica e da Polícia Judiciária Civil.

Após o exame de local de crime o corpo do homem foi removido para IML, para exame de necropsia e identificação de familiares. A polícia acredita que o homem que possui diversas tatuagens pelo corpo não seja morador do município de Juína.