A mulher explicou aos policiais que a discussão aconteceu após o hábito do rapaz, que é recorrente

Uma confusão entre um casal devido a vídeos pornográficos terminou na Delegacia de Sinop, na manhã desta terça-feira (11). A briga aconteceu por volta das 6h50. A mulher contou aos policiais que a discussão teve início após acordar cedo e até a cozinha e encontrar o marido se masturbando vendo o conteúdo pornográficos.

Segundo ela, isso seria um hábito do marido. Na terça-feira, ao perceber que o marido repetiu a prática, a mulher o confrontou, pegou o celular do homem e o agrediu com socos e pontapés. À polícia, o homem afirmou que, para se defender, deu um empurrão na esposa e começaram a se xingar.

Diante da situação, os policiais encaminharam os dois à delegacia, onde um boletim de ocorrência foi registrado por lesão corporal. O caso será investigado pela Polícia Civil.