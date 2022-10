A situação foi registrada no início da noite de terça-feira (11), em Rondonópolis.

Um veículo Volkswagen Gol branco foi partido ao meio durante um acidente, registrado no início da noite de terça-feira (11), no Anel Viário nas proximidades do bairro Vila Mineira, em Rondonópolis. Apesar do estrago, os ocupantes saíram ilesos.

Segundo informações locais, o motorista do carro seguia pela via e teria feito uma conversão para entrar no bairro, invadindo a pista contrária. Nesse momento, vinha a caminhonete que de acordo com o condutor, não conseguiu frear e atingiu bem no meio do Gol.

A batida foi tão forte que partiu o carro ao meio. Os ocupantes saíram ilesos. As circunstâncias da batida devem ser apuradas. (Com informações AgoraMT)