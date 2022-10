Ele entrou no veículo dizendo que alguém queria matá-lo, depois forçou a porta e caiu em rodovia

Um homem de 41 anos morreu, na madrugada desta quarta-feira (12), após tentar sair de um ônibus interestadual em movimento, na BR-163, em Rondonópolis. Ele embarcou no veículo afirmando que teria uma pessoa "querendo matá-lo".

De acordo com a Polícia Civil, o homem embarcou na rodoviária de Rondonópolis. O ônibus seguia para Campo Grande (MS). O motorista do veículo relatou que no km 63 da rodovia, o rapaz forçou a porta do veículo, que estava em movimento, e caiu. Devido à queda, ele morreu na hora.

Ainda conforme o motorista, ele estava em "visível estado de perturbação", e dizia que havia uma pessoa querendo matá-la. O fato, porém, não foi confirmado. Equipes da Politec e Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados e isolaram o local para os trabalhos que o caso requer.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil.