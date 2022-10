Suspeitos foram até a residência e obstruíram saída da vítima e de sua esposa

Três homens que se apresentaram como cobradores foram autuados em flagrante pela Polícia Civil por crimes de extorsão e associação criminosa na cidade de Juína, MT. Dois deles foram presos pela manhã por uma guarnição da Polícia Militar e o terceiro a tarde por investigadores da delegacia.

Segundo investigação da polícia civil, ficou constatado que esta não era a primeira vez em que os cobradores agiam na cidade de Juína, tendo sido registrado uma ocorrência da mesma natureza a cerca de uma semana atrás, onde os mesmos suspeitos foram conduzidos a delegacia e advertidos quanto a prática do crime, sendo ignorado e repetindo a ação de cobrança vexatória das vítimas.

O delegado titular da delegacia de polícia Dr. Ronaldo Binoti Filho disse que mais um suspeito foi conduzido no final da tarde, desta vez por policiais civis, que o localizaram em um hotel da cidade, conduzindo-o para a delegacia onde também foi autuado e responderá pelo crime de associação criminosa, cabível a fiança, enquanto os dois suspeitos que foram presos pela Polícia Militar responderão pelos crimes de associação criminosa e extorsão, pois segundo o delegado, as vítimas não tem nenhum tipo de negócios com o empresário juinense que contratou os cobradores profissionais da cidade de Sinop para receber as supostas dívidas.

Segundo o delegado, em uma outra ocasião os suspeitos portavam armas de fogo, porém, ao serem presos na data de hoje nenhuma arma foi encontrada com os indivíduos, e em relação ao empresário, o delegado disse que o mesmo já foi identificado e se trata da mesma pessoa que havia contratado os cobradores na semana passada e será ouvido e responsabilizado conforme manda a lei.

Dr. Ronaldo Binoti explicou ainda que agiotagem é crime, mesmo não sendo tão conhecido, é uma prática ilícita, e quando denunciado e identificado os mesmos sofrem as rigores da lei, finalizou o delegado.