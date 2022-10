Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe realizava patrulha de rotina quando avistaram o ônibus com uma lanterna queimada. Durante a abordagem, os policiais estranharam, pois o motorista estava sozinho e muito nervoso.

Ainda segundo a PRF, foi realizada vistoria no interior do veículo e a droga encontrada em um fundo falso na tubulação dor ar condicionado. O motorista foi preso e encaminhado à Polícia Civil de Primavera do Leste.