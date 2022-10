Funcionários identificaram quatro suspeitos no telhado e nas salas do prédio; quarteto foi preso em flagrante

Policiais militares do 11º Batalhão apreenderam, na madrugada desta quinta-feira (13.10), quatro jovens, entre 16 e 17 anos, por tentativa de furto em um supermercado, no bairro Jardim das Oliveiras, em Sinop (480 km de Cuiabá).

Segundo informações do boletim de ocorrência, assim que os funcionários chegaram ao estabelecimento, por volta das 4 horas, ouviram barulhos de pessoas dentro das salas e no forro do mercado.

Imediatamente, os colaboradores acionaram a Polícia Militar, que durante varredura no local, encontrou um dos suspeitos no telhado do supermercado, enquanto os outros integrantes da quadrilha foram flagrados nas salas, onde fica o cofre do mercado.

O trio estava com duas bolsas com ferramentas utilizadas para arrombar o telhado e as portas, bem como com uma mala, já com o dinheiro que seria levado. O valor, no entanto, não foi informado.

A quadrilha ainda estava com diversas bebidas alcóolicas e outros produtos furtados do mercado. Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.