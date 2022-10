No dia 24 de novembro a 2 de dezembro, o horário será reduzido das 7h30 às 13h30. Já no dia 28 de novembro, o atendimento será totalmente suspenso.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) definiu, nesta quinta-feira (13), suspender e alterar o horário de expediente em todas as unidades judiciárias no estado durante os jogos da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo deste ano, no Catar. As partidas começam a partir do dia 20 de novembro e seguem até dia 18 de dezembro.