Crime ocorreu na madrugada de quarta-feira, feriado do dia das crianças

O suspeito de ter assassinado com um tiro Lúcio Eliezio Canoeiro, de 24 anos, vulgo “Indinho”, na madrugada de quarta-feira dia 12, foi identificado, localizado e preso pela Polícia Judiciária Civil na manhã desta quinta-feira na cidade de Juína. A vítima foi morta com um tiro no rosto.

O Juína News apurou que o preso se trata de Gabriel Cordeiro da Silva.

O delegado titular da delegacia municipal de polícia, Dr. Ronaldo Binoti Filho disse tão logo a polícia foi informada sobre o crime os trabalhos de investigação começaram e culminou na prisão do suspeito estava escondido em uma residência no bairro São José Operário, onde foi localizado e preso pela polícia civil.

O delegado disse que ao ser preso, o suspeito confessou a autoria do crime e alegou que houve um desentendimento anteriormente entre ambos, e havia sido ameaçado de morte pela vítima, versão que foi confirmada por algumas testemunhas que também foram conduzidas a delegacia.

Na delegacia será lavrado o auto de prisão em flagrante do suspeito que tem várias passagens por furto no município de Vilhena em Rondônia, onde ainda responde por um dos crimes.

Dr. Ronaldo Binotti ressaltou que durante sua atuação e também do delegado adjunto Jean Andrade a frente da delegacia municipal de polícia civil de Juína, ocorreram um total de 07 homicídios, sendo todos solucionados pela polícia civil, uma média bastante acima da média considerada normal.