Um grupo de trabalhadores foi socorrido, há pouco, pelo Corpo de Bombeiros, após um cesto de ferro, conhecido como gaiola, onde estavam, despencar. Cinco homens foram encaminhados, com fraturas expostas, ao Hospital Hilda Strenger Ribeiro.

O acidente foi na Inpasa (indústria de etanol) e a assessoria informou que uma das vítimas acabou falecendo (sua identidade não foi confirmada) e quatro trabalhadores “apresentam estado de saúde estável”. A assessoria acrescentou que os feridos são de uma empresa terceirizada, prestadora de serviços.

De acordo com os bombeiros, a gaiola estava sendo içada por um guindaste, quando o cabo de aço se rompeu e os funcionários caíram de aproximadamente 17 metros. As causas do acidente de trabalho começaram a ser apuradas.

A empresa informou que brigadistas socorreram rapidamente os feridos. Três equipes dos bombeiros trabalharam para socorrer os feridos. Nove soldados aturam diretamente na ocorrência fazendo os primeiros socorros.

A Inpasa, em nota, “lamentou profundamente o ocorrido e segue acompanhando a apuração dos fatos e oferecendo suporte aos familiares”.