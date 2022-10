Na ação um homem também foi preso em flagrante pelo crime de receptação

Vinte e dois aparelhos de computação, sendo 12 CPUs e 10 monitores, furtados de uma universidade no município de Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá), foram recuperados pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (14.10). Um homem de 34 anos, dono de uma loja de informática, foi preso em flagrante pelo crime de receptação.



Na tarde de sexta-feira (14), os policiais civis foram acionados pela representante da universidade, relatando que alguns computadores da faculdade haviam sido subtraídos. Ela informou que na última sexta-feira (07), um colaborador foi visto levando nas costas alguns sacos de lixo para fora da unidade de ensino.



Em seguida um indivíduo em uma moto Honda Biz de cor vermelha, passou pelo local e levou os sacos. A comunicante afirmou que ao perguntar sobre os aparelhos, o técnico de informática confessou que havia furtado duas CPUs. Porém, alegou que devolveria, mas não fez.



Com base na denúncia os investigadores passaram a apurar os fatos, e durante diligências localizaram as 12 CPUs e os 10 monitores, provenientes do furto, em uma empresa de informática, no bairro Industrial.



Ao ser questionado, o proprietário do estabelecimento assumiu que buscava os computadores na universidade, pilotando uma moto de cor vermelha, bem como os produtos foram deixados pelo colaborador da faculdade.

Diante do flagrante, o responsável pela loja de informática foi encaminhado para a Delegacia de Sorriso, interrogado pelo delegado Bruno França Ferreira, e autuado pelo crime de receptação.

As investigações continuam para conclusão do inquérito e responsabilização criminal dos suspeitos envolvidos.