Um acidente com morte foi registrado, na noite de sexta-feira (14), na MT-140, rodovia que liga Sinop a Santa Carmem. A colisão envolveu uma motocicleta e uma carreta carregada com toras. Segundo testemunhas, o caminhão estava saindo de uma estrada vicinal e, ao entrar na rodovia estadual, houve a colisão com o motociclista. O acidente ocorreu nas proximidades da comunidade Branca de Neve.

Uma fonte do Corpo de Bombeiros informou, ao Só Notícias, que o homem que pilotava a motocicleta acabou indo parar embaixo da carreta. Quando a equipe de resgate chegou, ele já havia falecido. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada para apurar as causas do acidente. O motociclista estava sozinho no momento do acidente e sua identidade ainda não foi confirmada.

O motorista da carreta também estava sozinho e não ficou ferido.