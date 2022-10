Fato aconteceu por volta de 18 horas na saída para Nova Mutum. Acidente envolveu um veículo de passeio e um de carga

Três pessoas ficaram feridas após uma colisão na altura do km 686 da BR 163, em Lucas do Rio Verde. O acidente envolveu um veículo de passeio e um de carga. As primeiras informações são de que o veículo de passeio, um Gol de cor prata, tentava acessar a BR 163, vindo da rodovia Izidoro Pivetta.

Por algum motivo, não percebeu a aproximação do caminhão que seguia sentido Nova Mutum. Com a colisão, o veículo Gol saiu da pista, parando numa das margens da rodovia. O motorista do caminhão conseguiu controlar o veículo, que ficou parado sobre a rodovia.

Os três ocupantes do veículo de passeio sofreram ferimentos. O motorista ficou preso às ferragens.