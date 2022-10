Três homens foram presos enquanto roubavam gado de fazenda da zona rural de Água Boa, na tarde desta sexta-feira (14). Em um dos imóveis, os suspeitos chegaram a manter os proprietários reféns; entre as vítimas idosos de 64 e 81 anos.



Conforme relato da Polícia Militar, eles foram acionados com a denúncia de roubo de gado nas proximidades do presídio do município. No caminho até o imóvel, os militares chegaram a encontrar proprietários de uma transportadora, que relataram procurar caminhões que haviam perdido o sinal de rastreio.



Com informações repassadas por testemunhas, os policiais encontraram a fazenda alvo da ação criminosa. No local, quatro caminhões estavam sendo carregados com os animais. Durante a abordagem, três suspeitos correram para os fundos da sede, em direção a uma mata.



Parte dos policiais realizaram buscas pelos fugitivos e encontraram dois dos criminosos – um deles machucados por conta de uma queda durante a tentativa de fuga. Dentro da casa, os policiais encontraram armas de grande calibre utilizadas durante o roubo. Os dois idosos foram resgatados do interior do banheiro do imóvel.

As vítimas relataram os momentos de crueldade que passaram nas mãos dos bandidos e disseram que os criminosos já tinham ido em outra casa da propriedade, o que foi confirmado pela Polícia Militar. Dois suspeitos foram levados para atendimento médico e o terceiro foi identificado após tentar se passar como uma das vítimas do crime.

O criminoso que havia fugido pela mata não foi localizado.