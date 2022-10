Duas mulheres ficaram feridas após se envolver em um acidente na avenida São Paulo, sentido a Prefeitura do município de Lucas do Rio Verde. Segundo informações, a colisão frontal envolveu um ônibus e uma motocicleta.

O condutor do ônibus contou que seguia sentido avenida São Paulo, quando motociclista vinha sentindo contrário e colidiu de frente com o veículo de transporte. As vítimas foram socorridas pela equipe do Corpo de Bombeiros (CBM) e encaminhadas ao Hospital São Lucas.

O estado de saúde das mulheres não foi informado.