Um homem de 31 anos foi detido na tarde de sexta-feira (14) após serem encontrados 20kg de cocaína e pasta base de cocaína escondidos embaixo do bagageiro do carro que dirigia, um Fiat Uno. Ele foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal e pela equipe de Força Tática Guardiã do Nortão, em Guarantã do Norte.



Segundo informações do boletim de ocorrência, foram encontrados dezesseis tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína e oito tabletes de substância análoga à cloridrato de cocaína no Uno. O carro também foi apreendido.



O caso será investigado pela Polícia Judiciária Civil (PJC). Veja imagens: