As vítimas, de 38, 37 e 26 anos, declararam para a Polícia Militar, ontem à noite, que criminosos entraram no imóvel, os renderam e roubaram joias – – pulseiras braceletes, cordões, colares, aliança, dois celulares e R$ 10 mil (sendo uma parte transferida via PIX), no centro.

Conforme o boletim de ocorrência, os três se preparavam para sair quando a dupla de ladrões, armados com revólver e pistola, invadiu a casa. Um os forçou a deitar no chão exigindo que informassem onde estavam os objetos de valor.

O proprietário da casa ainda precisou fazer uma transação de R$ 5 mil, na modalidade PIX, para uma conta indicada pelo homem. Após vasculharem a casa e recolherem os bens mencionados, os assaltantes os trancaram no banheiro. As vítimas esperaram ambos fugirem e conseguiram derrubar a porta, comunicando a polícia em seguida.

A PM fez buscas pelas imediações, mas ninguém foi encontrado. O caso passa a ser investigado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos.