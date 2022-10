Um GM Onix branco e a uma Scania vermelha (modelo não especificado) se envolveram em acidente, esta manhã, na rodovia federal, no sentido ao município de Matupá (a 33 quilômetros). A condutora do carro estava presa as ferragens, e precisou ser desencarcerada para receber os primeiros atendimentos, da equipe dos bombeiros.

Posteriormente, foi encaminhada, com cortes e escoriações pelo corpo, até o Hospital Nossa Senhora do Rosário. Testemunhas relataram, à Polícia Rodoviária Federal, que o ônix teria atravessado a pista, na frente do veículo de carga. A versão passa a ser investigada.

Devido ao impacto, o carro teve o teto, capo, para-choque e faróis danificados, bem como parte do motor arrancado. A Scânia ficou com diversos danos frontais.