O casal trocou socos e confusão acabou na delegacia de Sapezal na madrugada deste domingo

Uma mulher acusou o namorado de ter saído com outro homem e os dois acabaram se agredindo fisicamente na madrugada deste domingo (16), em Sapezal. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada no Bairro Águas Claras, e no local, os policiais encontraram a mulher com lesões na mão, boca e pé e o homem com machucados no rosto.

A mulher, de 22 anos, contou aos policiais que teria sido agredida verbal e fisicamente, após ter dito que ele teria tido um caso com outro homem e que tinha provas disso. Já o homem, de 31 anos, relatou que a discussão entre os dois começou no interior de seu veículo e quando saiu do carro, a mulher teria quebrado uma garrafa e o agredido.