Soldado está preso há dois dias, sem passar por audiência de custódia

O soldado da Polícia Militar Josevan Evaristo da Silva, lotado em Alto Boa Vista, foi preso na última sexta-feira (14), enquanto estava de serviço, por seu comandante direto, o 2º sargento Kaime Costa Fonseca, que o acusa de insubordinação.

O motivo que culminou na prisão foi o 2º sargento ter ligado para o soldado, que estava na rua com uma viatura da PM, e este, supostamente, não ter atendido. O soldado, no entanto, afirma nunca ter recebido nenhuma ligação.

Entre diversas citações – que serão explanadas na reportagem -, o sargento/comandante afirma que o soldado teria ficado exaltado ao ser questionado e não o respeita, enquanto o soldado afirma não ter desobedecido nenhuma ordem e nem ter enfrentado o superior.

Há três testemunhas, uma que afirma não ter ouvido gritos, uma que corrobora com o depoimento do 2º sargento e outra com a do soldado.

Versão do 2º sargento

Segundo o 2º sargento Kaime, nessa sexta-feira (14), quando ele assumiu o serviço no Núcleo da Polícia Militar de Alto Boa Vista, de manhã, percebeu que o soldado Evaristo, que era o comandante de viatura no dia, conforme escala, entrou na viatura e não o informou onde iria.

Após cerca de 30 minutos, uma pessoa teria chegado ao quartel dizendo ter sido vítima de um roubo e que o ladrão estava tentando acessar sua conta bancária. A vítima sabia onde estava o ladrão e procurou a PM para que uma equipe realizasse a prisão.