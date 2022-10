Policiais militares do 11º Batalhão prenderam em flagrante, na madrugada de domingo (16.10), em Sinop, dois homens, de 18 e 19 anos, por tentativa de furto a uma loja de eletrodomésticos. Na ação, foram apreendidas as ferramentas que seriam utilizadas no crime.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta de 04h30, a equipe do 11º BPM foi acionada, via 190, para atender a uma ocorrência de furto no Setor Comercial Norte. Segundo a denúncia, o alarme da loja foi disparado e os suspeitos do crime se encontravam no interior do estabelecimento.

De imediato, as equipes policiais se deslocaram até o local do crime, porém não identificaram nenhum suspeito dentro da loja. Na sequência, iniciaram diligências pelas redondezas e encontraram um veículo estacionado de forma suspeita.

Ao abordarem o motorista, o suspeito afirmou que estaria chegando ao local para dar apoio à quadrilha responsável pelo furto, sendo detido em flagrante. Segundo ele, o crime seria cometido por três homens.

Os policiais militares continuaram as buscas e encontraram um segundo suspeito escondido em um terreno baldio, com uma mochila onde estavam diversas ferramentas, como alicates e pés de cabras, que seriam utilizados na prática criminosa.

Os dois homens foram encaminhados à Delegacia da cidade, junto com o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências. O veículo conduzido pelo primeiro suspeito detido também foi apreendido, por apresentar sinais de adulteração. As equipes policiais continuam em diligências em busca dos outros suspeitos pelo crime.