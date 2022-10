Vítimas dirigiam os dois caminhões que se envolveram na batida, registrada nesta segunda-feira (17).

Duas pessoas morreram em um acidente no km 13 da MT-010, conhecida como Estrada da Guia, em Cuiabá, no final da manhã desta segunda-feira (17), envolvendo dois caminhões. As vítimas - Fábio Lucas de Souza Pereira, de 42 anos, e Carlos César Rosário, de 51 - dirigiam os veículos e faleceram no local.