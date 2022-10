'Lei Seca' será necessária para manter a ordem nos locais de votação.

A Justiça Eleitoral proibiu a venda, a distribuição e o consumo de bebidas alcoólicas em 16 municípios de Mato Grosso no segundo turno, no dia 30 deste mês. A proibição vale das 6h às 18h do domingo. Quem descumprí-la pode responder por crime de desobediência e ter os produtos comercializados apreendidos.