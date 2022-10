O juiz João Francisco Campos de Almeida, do Núcleo de Inquéritos Policiais, revogou nesta segunda-feira (17) prisão c do advogado Augusto Cesar Carvalho Frutuoso, detido ao tentar entrar no Presídio Feminino Ana Maria do Couto May, em Cuiabá.

Em substituição, o advogado deve manter endereço e contato telefônico atualizado; comparecer a todos os atos do processo; não mudar de residência ou se ausentar da comarca, por mais de 15 dias, sem aviso prévio a este juízo; proibição de adentrar quaisquer estabelecimentos prisionais deste estado, ainda que na condição de advogado; não se envolver em qualquer novo fato delitivo.

"Embora se trate de crime de tráfico, conforme noticiado nos autos o mesmo não foi praticado com violência física e salvo melhor Juízo, o autuado não responde a outras ações a não ser o presente auto de prisão em flagrante, assim, entendo que a manutenção da prisão cautelar não se faz necessária", decidiu o juiz.



Augusto, de 47 anos, foi preso em setembro ao tentar entrar no Presídio Feminino Ana Maria do Couto May, em Cuiabá, com porções de drogas. Ao passar por aparelho da unidade prisional, os policiais penais detectaram objetos estranhos dentro de três garrafas pets transparentes, onde estavam armazenados creme de cabelo e sabão em pó.



O advogado foi chamado para acompanhar a abertura das garrafas e, quando os policiais penais cortaram duas delas, que estavam com creme de cabelo, foram localizados porções de maconha e cocaína envoltas borracha tipo látex. Na garrafa, onde estava acondicionado o sabão em pó, foram encontradas mais duas porções das mesmas substâncias.



O advogado foi conduzido à delegacia especializada pra ser ouvido, assim como a reeducanda que seria a destinatária do entorpecente. Ambos foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.