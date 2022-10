Três homens de 22, 26 e 31 anos foram detidos na Perimetral Samambaias, centro de Nova Mutum (a 264 km de Cuiabá) acusados de tentativa de estupro a uma garota de programa na noite deste domingo (16). Segundo as informações preliminares, os suspeitos estavam em um veículo Fiat Palio de cor prata por volta das 21h.

Eles abordaram a vítima e durante a negociação dos valores não concordaram com a mulher e foram embora. Momentos depois, os três suspeitos retornaram, e durante a abordagem eles tentaram colocar a vítima a força no veículo, mas não obtiveram êxito pois, a vítima conseguiu correr.

Um dos suspeitos ainda saiu do carro e correu atrás da vítima, momento que ela que pediu ajuda a populares. A Polícia Militar foi acionada e durante a entrevista com a vítima, o veículo com os três homens voltou a retornar no local, foi dado ordem de parada, porém não foi obedecida.

A guarnição seguiu o carro que foi abordado na Avenida dos Uirapurus, no centro de Nova Mutum. Durante revista pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado.

Todos foram encaminhados para a Delegacia juntamente com o veículo para as demais providências. A mulher fez um vídeo no momento que os suspeitos fugiram do local.

“Olha aqui estão tentando me assaltar. Eu vou chamar a polícia, olha a placa, olha a placa”, dizia ela.