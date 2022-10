Conselho Nacional de Justiça fixou meta em até 23,9%; MT alcançou 13,2%, o que significa menos adolescentes retornando às unidades socioeducativas

A reinternação de adolescentes em Mato Grosso ficou abaixo da média estipulada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que prevê até 23,9% de reentradas no Sistema Socioeducativo. Esta é uma notícia positiva para o estado, já que, entre janeiro e setembro, a média de reinternações ficou em 13,2%.

A secretária-adjunta, Lenice Barbosa, atribui o resultado às diversas atividades educacionais, qualificações e encontros de reflexão sobre temas centrais, que preparam os internos para serem reinseridos na sociedade, após deixar o centro de atendimento socioeducativo.

“A ampliação de oportunidades de profissionalização e oferta de oficinas esportivas e culturais são avanços trazidos na atual gestão, que refletem na diminuição das reinternações. O processo é longo, tanto que estamos começando a colher os resultados de uma política que vem sendo reformulada desde 2019”, destacou Lenice Barbosa.

O superintendente de Atendimento Socioeducativo (Suase), Iberê Ferreira, explica que as atividades estão previstas no Sistema Nacional de Socioeducação (Sinase) e favorecem o processo de reinserção do adolescente na comunidade onde ele residia antes da internação no Sistema Socioeducativo.

Iberê Ferreira destaca que, em muitas dessas atividades, os menores somente têm acesso durante o cumprimento da medida restritiva. "É uma oportunidade que o adolescente tem para resgatar o vínculo com sua família e com a sociedade e, assim, criar um novo projeto de vida", explicou.

A escolarização, atendimento médico, esporte, cultura e lazer e, principalmente profissionalização são exemplos de atividades oferecidas aos adolescentes que estão cumprindo medidas, tanto dentro quanto fora do ambiente de privação da liberdade.