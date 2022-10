"Faltou experiência na condução da duna, é uma duna perigosa. O carro começou a capotar, capotar, capotar. Não é permitido circular nas dunas de Camocim. O rapaz, o condutor, não era cadastrado, e o veículo não era autorizado para fazer aquela viagem. De fato ele não tinha autorização", afirmou.

Além do jovem, seis turistas de Mato Grosso estavam no veículo a passeio. A mulher que morreu no acidente tinha 35 anos. O acidente com a caminhonete aconteceu na Duna do Guriu, em Camocim, que fica a 357 quilômetros de Fortaleza.

Investigação

Ricardo Vasconcelos afirmou que a prefeitura renova o cadastro dos motoristas de trilha com frequência e que as normas de Camocim são rígidas. Ele reforça ainda que em janeiro de 2023 terá terminado o cadastro para saber se cada motorista está apto para fazer as viagens.

"Todos os anos a gente renova o cadastro dos condutores de trilha - eles não são guias - de todo o município de Camocim. É um critério bastante rígido. A partir de janeiro de 2023 o município terá concluído o cadastro para saber cada veículo que entra para evitar esses acidentes que acabam manchando a imagem, não só de Camocim, mas de toda a região".

Jovem era guia turístico

Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer vítimas de acidente em Camocim, no Ceará. — Foto: Reprodução

O g1 apurou que o adolescente atuava como guia turístico de Jijoca de Jericoacoara, famoso ponto turístico do estado próximo ao local do acidente. Contudo, o jovem não era formalmente credenciado pela prefeitura.

O Corpo de Bombeiros, o Samu e a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) foram acionados. O trabalho dos bombeiros foi comandado pelo subtenente Alarcon. Um dos sobreviventes foi para um hospital no município de Granja, e os outros foram encaminhados para unidades de Jijoca de Jericoacoara — ambos municípios vizinhos.

"O carro passou do limite da duna, cortou o paredão e caiu lá embaixo. Uma das vítimas entrou em óbito no local mesmo, não resistiu aos ferimentos", disse um bugueiro em entrevista ao g1.

Ainda não há mais informações a respeito sobre como aconteceu o acidente. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

Equipes da Polícia Militar (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) também foram acionadas. A ocorrência está em andamento, e o caso está a cargo da Delegacia Regional de Camocim.