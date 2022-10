Esvandir dirigia uma caminhonete acompanhado do ex-secretário de finanças Admilson Ferreira dos Santos, de 41 anos, quando dois homens se aproximaram do veículo, a aproximadamente 7 km da entrada do município de Colniza.

Conforme as investigações, Antônio é apontado como o mandante do crime, tendo também participado da execução do prefeito. Ele teria contratado os dois comparsas no Pará para participarem da ação.

O trio estava em um veículo no momento em que foram abordados pelos policiais. Dentro do automóvel foram apreendidos R$ 60 mil, em dinheiro, que seria o pagamento pela execução do prefeito. As armas usadas no crime foram encontradas em um rio. O empresário e os dois suspeitos foram indiciados pela polícia no no dia 17 de dezembro do mesmo ano.