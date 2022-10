Um rapaz de 22 anos sofreu uma tentativa de homicídio na cidade de Sinop, na noite desta terça-feira (18) e foi perseguido por uma dupla em posse de uma arma de fogo. O rapaz correu até a residência ao lado onde mora para pedir ajuda e foi encurralado pelos criminosos que tengaram atirar, mas a arma falhou.

Uma tesoura foi encontrada na casa e os criminosos começaram a golpear a vítima. De acordo com as informações preliminares, a Polícia Militar foi acionada por volta das 20h para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio.

Quando chegaram na casa, os militares ouviram uma testemunha relatar que foi surpreendida pela vítima e pelos agressores, que entraram correndo no local. O rapaz alvo dos agressores ainda tentou se esconder no banheiro, mas não conseguiu. Depois de atacarem a vítima com golpes de tesoura, os criminosos fugiram. O jovem não soube dizer o que motivou a tentativa de homicídio. Também não soube confirmar a identidade dos suspeitos. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Regional de Sinop.