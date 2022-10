Uma carreta que transportava uma carga de lenha acabou caindo em uma vala às margens da MT-423, rodovia que liga Sinop a Cláudia. O acidente ocorreu a cerca de 15 quilômetros do entroncamento com a BR-163.

O motorista da carreta relatou que um dos pneus estourou e, por isso, houve a perda de direção, seguida de saída da pista. As causas do acidente ainda serão apuradas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o motorista, que estava sozinho no veículo. Ele teve apenas ferimentos leves e foi levado para o hospital regional.

A dianteira do veículo ficou bastante danificada e a carga ficou espalhada às margens da rodovia.