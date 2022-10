Ainda segundo a polícia, durante as investigações, foram identificados três grupos criminosos envolvidos no comércio de drogas sintéticas na Capital, por meio da modalidade “delivery”, quando os usuários fazem o pedido do entorpecente por meio de aplicativo de celular e o produto é entregue no endereço informado.

Além disso, as drogas também eram disponibilizadas para retirada em local combinado ou negociadas e distribuídas em festas e baladas da Capital, informou a polícia.

A polícia ainda identificou, que integrantes de um dos grupos, arremessaram drogas na Penitenciária Central do Estado, com utilização de drones.