Por volta da 01h30 da madrugada desta sexta-feira (21) a PM de Lucas do Rio Verde foi acionada para atendimento de um suposto furto que estaria ocorrendo em um mercado localizado no Bairro Veneza.

No local, os policiais perceberam que o portão dos fundos estava aberto e a porta de blindex havia sido arrombada. Nesse momento, dois suspeitos saíam do local, sendo que um correu para os fundos pulando a grade e o muro, mas caiu no chão sofrendo lesões e sendo detido pelos militares.

O outro suspeito voltou correndo para o mercado dando um chute e quebrando a porta, saindo correndo pela rua. Os policiais fizeram o acompanhamento do suspeito que corria, sempre colocando a mão na cintura, até que em certo momento puxou a arma de fogo e atirou contra a guarnição, conseguindo fugir pulos os muros das casas próximas ao local do crime.

De volta ao mercado, o gerente disse que os suspeitos haviam arrombado um cofre e através das imagens das câmeras de segurança, viram o momento que que o ladrão colocava o dinheiro furtado, na cueca.

O suspeito detido disse que é foragido da cadeia pública de Várzea Grande e que teria vindo ao município para praticar furtos, pois esta seria sua especialidade. Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia portando documentos falsos.