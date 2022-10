Dados são do Ministério da Economia e foram compilados pelo perfil “Brasil em Mapas”

Mato Grosso está no pódio entre os estados brasileiros que mais investem no cidadão. Os dados são do Ministério da Economia e foram publicados nesta semana no perfil “Brasil em Mapas”.

Conforme o levantamento, em 2021 o Estado de Mato Grosso aplicou 16% de sua Receita Corrente Líquida (RCL) em investimentos, perdendo apenas para Alagoas, que aplicou 30,8%. Somente outros dois estados também investiram 16%: Espírito Santo e Piauí.

O governador Mauro Mendes ressaltou que esse volume de investimentos está ocorrendo todas as áreas, a exemplo da Infraestrutura, Saúde, Educação, Segurança e Social.

“São 2500 km de rodovias novas sendo asfaltadas, 1.900 km de rodovias sendo recuperadas, 190 pontes de concreto sendo entregues até o final do ano, seis grandes hospitais em construção. E estamos em curso com o maior programa de iluminação pública do Brasil: vamos ter 100% dos nossos municípios com LED”, citou.

De acordo com o governador, além de melhorar a qualidade de vida e a prestação de serviços à população, os investimentos estão sendo realizados de forma estratégica para alavancar o desenvolvimento dos municípios e gerar empregos.

“Mais importante do que está retratado neste mapa é aquilo que boa parte dos mato-grossenses tem percebido ao longo destes anos, que foram os investimentos feitos pelo Governo do Estado em todas as regiões e em todos os municípios de Mato Grosso. Vocês vão ver que em 2022 e em 2023, se Deus quiser, vamos continuar entre os estados que mais investem”, finalizou.