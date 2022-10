Batida aconteceu por volta das 8h10 desta sexta-feira (21), em Nova Mutum (MT).

Um motorista morreu e outro ficou ferido, após acidente entre dois caminhões registrado por volta das 8h10 desta sexta-feira (21), no km 574 da BR-163, em Nova Mutum. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, um dos veículos transportava papelação e a carga ficou espalhada pela pista. A rodovia, até as 10h40, estava totalmente interditada.

O outro veículo estava vazio, também conforme a empresa. A ocorrência está em andamento.