Um automóvel e uma carreta se envolveram em um acidente na MT-320, perto do frigorífico Boa Carne, na manhã de hoje, domingo (23).

Um veículo de um aplicativo de transporte, Citroen, prata, seguia sentido Nova Santa Helena a Colíder e de acordo com as informações, o condutor do carro perdeu o controle do veículo e bateu na lateral da carreta.

Apesar da gravidade da batida, o condutor do carro saiu ileso e foram registrados apenas danos materiais.