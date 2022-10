Mulher foi presa após jogar água quente no rosto do filho, um adolescente de 15 anos. O caso foi registrado na manhã de sábado (22) na cidade de Tangará da Serra (239 km a médio-norte de Cuiabá). Menor foi encaminhado ao hospital com queimaduras no rosto devido à alta temperatura da água. Não há atualizações sobre a situação clínica da vítima.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados para o atendimento da ocorrência às 9h. Boletim de ocorrência foi registrado por lesão corporal. Após o menor dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento da cidade, a polícia se deslocou até o local onde a mãe estava e a conduziu até a delegacia, onde a mulher foi presa em flagrante.

Caso será investigado pela Polícia Civil da cidade.