Eder Júnior dos Santos, 31, foi assassinado na tarde de domingo (23), em uma das ruas do bairro Residencial Acácias, em Sinop. Conforme a polícia, vítima estava com ferimentos na região da cabeça.

De acordo com as informações, por volta das 16h a polícia foi acionada para uma ocorrência de homicídio. Vítima estava caída na rua, já sem vida. Cena foi isolada para os trabalhos da Perícia Técnica. Foi constatado que a vítima estava sem documentação e com perfurações de arma de fogo pelo corpo, especialmente na cabeça. Ele fazia uso de tornozeleira eletrônica, o que ajudou na sua identificação posteriormente.

Conforme a perícia, não foi localizada nenhuma cápsula, nem mesmo projéteis de arma de fogo pelo local. Uma bicicleta azul foi recolhida junto ao corpo. Testemunhas também não foram localizadas. A irmã da vítima compareceu na delegacia e afirmou que ele sempre andava com documentos e com o celular, que não foi encontrado. Caso está sendo investigado.