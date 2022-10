Um VW Polo branco atingiu dois veículos que estavam estacionados, ontem, por volta das 23h45, na avenida das Sibipirunas, próximo a igreja Santo Antônio. Câmeras do circuito de segurança registraram o momento da colisão. O Polo não estava em alta velocidade e atinge um Toyota Etios branco, de uma empresa, que ficou danificado na lateral esquerda e na traseira danificados. Com o impacto, ele atingiu o veículo que estava estacionado a frente, um Hyundai HB20 branco, que teve a traseira danificada.

A câmera registra também que o condutor do VW Polo engatou marcha ré e deixou o local com danos no capô e na lateral direita. Até o momento, o condutor não fez contato com as vítimas para providenciar o conserto.

Neste domingo à noite, a colisão entre um Voyage e um Eco Sport, na rotatória entre as avenidas das Palmeiras e André Maggi, deixou dois feridos e o condutor do Eco Sport foi preso por estar em visível estado de embriaguez.

Na avenida Bruno Martini, próximo ao Aquarela, o condutor de uma moto ficou ferido na colisão com uma caminhonete.

Ontem à noite, na BR-163, entre Sinop e Sorrriso, houve colisão entre a carreta Scania R540 verde e o caminhão VW 30 330 branco, ambos placas Brasil, foi ontem à noite, na rodovia entre Sorriso e Sinop, próximo à praça de pedágio. Um motorista foi levado, em estado grave, ao hospital.