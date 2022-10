Um jovem de 18 anos de idade, foi preso no começo da noite do último domingo (23) após ser flagrado empinando sua motocicleta em frente ao Comando Regional Vlll, chamando atenção de uma guarnição policial que se preparava para realizar rondas pela cidade.

Os policiais fizeram um acompanhamento com segurança e conseguiram abordar o suspeito Aryan Lukas, ao estacionar sua motocicleta próximo a um bar na avenida Londrina, onde foi realizada uma busca pessoal e encontrado em suas vestes uma porção pequena de substância análoga a maconha.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão, porém, não obedecendo as ordens dos policiais, foi necessário algemá-lo para conduzi-lo até a delegacia para o registro do boletim de ocorrências e o caso repassado para as autoridades de plantão para que fossem tomadas as devidas providencias.

Medidas administrativas foram tomadas em relação o condutor que não possui carteira nacional de habilitação (CNH) ou permissão para dirigir veículos automotores, e também notificações de infrações de trânsito foram aplicadas, a moto foi apreendida e encaminhada para o 20º Batalhão da Polícia Militar e posteriormente encaminhada o CIRETRAN.