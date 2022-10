Um indígena morreu após um grave acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira (24), na BR-364, altura do município de Comodoro (639 km de Cuiabá). O acidente aconteceu após a caminhonete em que o indígena bater de frente com um ônibus de viagem. Além dele, outros sete indígenas que estavam na mesma caminhonete se feriram.

Segundo informações do boletim de ocorrências, os veículos estavam transitando em sentidos opostos no momento que o indígena começou a entrar na estrada que dava acesso a aldeia em que ele morava. O ônibus não conseguiu frear a tempo e bateu de frente com a caminhonete.

Os oito indígenas que estavam na caminhonete foram socorridos e levados ao hospital. Um deles já chegou morto.

O motorista da caminhonete e o motorista do ônibus passaram pelo teste do bafômetro, mas nenhum apresentou álcool no sangue.

O indígena não possuía CNH e o carro foi apreendido. O caso é investigado.