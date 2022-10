Uma carreta Scania e um caminhão VW, ambos brancos, se envolveram em um acidente, há pouco, na BR-163, no trevo de acesso à rodovia MT-220, na região do Camping Clube. A equipe da concessionária responsável pelo trecho foi acionada ao local, os condutores dos veículos assinaram termos de recusa de atendimento médico.

A versão que deve ser investigada é que os veículos de carga seguiam no mesmo sentido quando a carreta tentou realizar conversão e houve a colisão.

O caminhão ficou com a lateral direita frontal danificada, com diversas partes da estrutura da cabine quebradas, além do para-choque quebrado. A carreta teve danos na lateral esquerda do primeiro vagão.