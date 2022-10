Um homem morreu e outros dois ficaram feridos durante um tiroteio ocorrido por volta das 23h segunda-feira (25) em Sorriso (398 km a norte de Cuiabá). A vítima foi identificada como Anderson Alan Santos da Silva, de 25 anos.

Segundo a Polícia, dois homens estavam em uma residência no Bairro São José, quando um Toyota Corolla preto se aproximou da casa, com ao menos quatro ocupantes, que dispararam contra as vítimas.

De acordo com o site local Portal Sorriso MT, um dos homens na residência estaria com uma arma e revidou os disparos, atingindo um dos ocupantes do carro. Após o crime, duas vítimas que estavam na casa foram socorridas e encaminhadas a uma unidade de saúde do Município. Anderson não resistiu aos ferimentos e morreu.

Já o ocupante do carro que foi ferido teria sido posteriormente socorrido pelo Corpo de Bombeiros, afirmou o Portal Sorriso MT.

Investigações apontam que o tiroteio teria ocorrido por rivalidade entre facções, uma vez que as duas vítimas teriam histórico de envolvimento com o crime organizado. Até o momento os envolvidos no crime não foram detidos. A Polícia Civil investigará o caso.