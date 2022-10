Homem correu atrás do outro e fez um disparo de 38

O homem de 47 anos, que foi preso na manhã desta terça-feira (25) por tentar matar o amante da sua esposa, em Sorriso (a 397 km de Cuiabá), teria sido motivado após receber vídeos de com cenas de sexo entre o "casal por fora". Segundo a Polícia Militar, os vídeos motivaram toda a tentativa de homicídio.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma guarnição da PM foi até o local após um chamado via denúncia informando que um homem estava sendo perseguido na rua por outro com uma arma de fogo. No local, os policiais viram a vítima correndo e sendo seguida pelo suspeito traído.

Quando percebeu a presença da polícia, o homem jogou a arma no matagal, mas foi flagrado pelos policiais. A arma encontrada era da marca Rossi, de calibre .38, e tinha quatro munições intactas e uma deflagrada. Na abordagem, o homem admitiu que a arma era sua e que havia efetuado um disparo na direção do amante da esposa, mas errou.

Diante dos fatos, marido e amante foram encaminhados para a delegacia de Polícia para demais providências.