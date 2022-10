A Delegacia de Peixoto de Azevedo recuperou, nesta terça-feira (25.10). objetos furtados de dentro de uma camionete, que estava no estacionamento de um restaurante da cidade. As filmagens coletadas pela equipe da delegacia mostram que o suspeito estacionou a motocicleta, com uma carretinha, e levou um motor de trator que a vítima tinha acabado de comprar, um saco de semente e um botijão de gás.



Os investigadores da Delegacia de Polícia Civil tomaram conhecimento do fato quase 24 horas após o fato. Ainda assim encontraram o autor e os objetos furtados, que foram restituídos a vítima. O suspeito será indiciado pelo crime de furto, previsto no Artigo 155, do Código Penal.