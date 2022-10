A roda que se soltou de um caminhão, acabou provocando um acidente ontem terça-feira (25) na MT-320, em Colíder, próximo da entrada da comunidade Zé Reis. A Guarda Municipal de Trânsito informou que o caminhão seguia sentido Colíder e a carreta envolvida seguia sentido Nova Canaã do Norte.

O eixo duplo do caminhão acabou se desprendendo e as duas rodas rolaram na pista. De uma das rodas o carreteiro conseguiu desviar. Já a outra roda, bateu na frente do seu veículo. Os condutores acabaram fazendo um acordo a respeito dos danos materiais e os veículos foram liberados no local.